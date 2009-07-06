Приватный проект для Мышкина Алексея (Demiurh)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки215 просмотров

Очередной раз за помощью. Подробности отправлю почтой.

16 лет назад
xbrest
46 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Demiurh
Тут 
88 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
50 отзывов(-3)
16 лет назад
$100
2 дня
И в очередной раз Алексей показал себя как специалист высокого уровня. Нестандартные решения, глубокое знание своего дела - и отличное решение поставленной задачи, как результат.
Замечательный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Demiurh
Тут 
88 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
50 отзывов(-3)
16 лет назад