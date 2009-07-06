Приватный проект для Мышкина Алексея (Demiurh)

ВОт магазин http://tvboom.kz/index.php Это шопскрипт Премиум ВОт например товар http://tvboom.kz/index.php?productID=148 Тут описание идет сплошным текстом, потому что там хтмл разметка, и надо везде ставить Задача поставить туда визуальный ...