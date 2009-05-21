Разработка конструктора лица (без серверной части)

Необходим флеш-разработчик, которому интересно взяться за интересный и перспективный проект.

Нужна только клиентская часть. Серверную мы разработаем самостоятельно.

Задача - разработать аналог http://flashface.ctapt.de/

Суть проекта: конструктора лица. Необходим не сложный дизайн + флеш.

Основные функции - подгрузка конфигурации с сервера, далее - загрузка всех усов, носов, ушей, глаз и прочего.

Возможность сохранить полученный рисунок в jpg/png и отправить на сервер. Так же, возможность сохранить текущую конфигурацию (координаты всех частей лица) или же загрузить конфигурацию с сервера.

На этапе сдачи проекта, нужно будет по 1-2 примера, на каждый "орган" - 1-2 носа, 1-2 пары ушей, 1-2 бороды и так далее.

Детальное ТЗ прикреплено в письме.

ps: Пишите по теме, философские ответы не рассматриваются.