Анимировать логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен22 заявки350 просмотров

Необходимо анимировать логотип.

Анимация не сложная. Жду предложений по изысканой и ненавязчивой анимации от исполнителей.

http://048-design.ru/gamma/logo.gif

Логотип в приложении. Срок - 3 дня.

ICQ - 320153475

16 лет назад
MetallOFF_ON
Алексей 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

web-TOK
39 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Супер! Быстро! Я даже и не расчитывал на такую оперативность! Результат даже лучше чем я думал! Изыскано! Очень творческий подход! 10 из 10!
Всегда чёткое ТЗ и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

web-TOK
39 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад