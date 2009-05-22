Нужно доделать сайт фотографа www.axxel.ru (главная страница, меню, легко меняемый текст в услугах, может быть флеш, но не обязательно, ваши предложения). Вот что нравится: www.victordronov.com./ и www.fok.ru/ .Бюджет сильно ограничен, предложения с ценой лучше на ...
Анимировать логотип
Необходимо анимировать логотип.
Анимация не сложная. Жду предложений по изысканой и ненавязчивой анимации от исполнителей.
http://048-design.ru/gamma/logo.gif
Логотип в приложении. Срок - 3 дня.
ICQ - 320153475
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