Сайт доделать

Нужно доделать сайт фотографа www.axxel.ru (главная страница, меню, легко меняемый текст в услугах, может быть флеш, но не обязательно, ваши предложения). Вот что нравится: www.victordronov.com./ и www.fok.ru/ .Бюджет сильно ограничен, предложения с ценой лучше на почту [email protected]