Сайт доделать

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Закрыт13 заявок255 просмотров

Нужно доделать сайт фотографа www.axxel.ru (главная страница, меню, легко меняемый текст в услугах, может быть флеш, но не обязательно, ваши предложения). Вот что нравится: www.victordronov.com./ и www.fok.ru/ .Бюджет сильно ограничен, предложения с ценой лучше на почту [email protected]

16 лет назад
axelok
53 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров