Требуется создание модуля управления рассылками для DLE, который выполняет базовые основные функции скриптов умных рассылок (таких как MailTux и Почтовый Дятел) Техзадание и особенности модуля - в приложении Жду предложения по ...
Копия сайта www.ilyakenzikeyev.com
Копия сайта www.ilyakenzikeyev.com
дизайн есть свой, по структуре такой же
сайт должен быть с админкой для добавления фото и видео
Заявки фрилансеров
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