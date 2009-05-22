Разработка и интеграция форума и блога в сайт

Требуется форум интегрированный в субдиректорию готового сайта. Дизайн в единой стилистике с сайтом. Сайт на joomla 1.5.10. Нужна единая авторизация для форума, регистрация через сайт. Предпочитаемый движок форума SMF (SMF 2 или выше) или phpBB

Интерфейсы пользователя(меню кнопки и прочее) трехязычные (ru/ua/en) параметры языка берутся с данных пользователя сайта или куков анонимных пользователей

Также требуется сайт в виде блога на joomla 1.5.10. Блог является субдиректорией готового сайта на joomla 1.5.10. Нужна единая авторизация, регистрация через основной сайт. Дизайн в единой стилистике с основным сайтом.

Интерфейсы пользователя (меню кнопки и прочее) трехъязычные (ru/ua/en) параметры языка берутся с данных пользователя сайта или куков анонимных пользователей

Желательно сразу указать реальную цену и сроки исполнения.

Наличие опыта реализации подобных задач – обязательно. Укажите конкретные примеры в своем портфолио.