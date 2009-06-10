Нужно установить кликабельную ссылку в дополнительном поле (указывается при регистрации) на форуме IPB.
Сверстать готовый тест (js + div + php + cookie)
*DIV часть:
Есть тест в doc необходимо сверстать в div (по очередный вывод вопроса и вариантов ответа)
В таком виде:
Вопрос 1 из 40:
* а) 1 вариант
* б) 2 вариант
* в) 3 вариант
* 7) 4 вариант
* - radio button
[Кнопка следующий вопрос.]
В конце на последнем вопросе как обычно *поле для кода" и кнопка [Получить результат]
PHP Часть:
Иметься простой (!) готовый схематический алгоритм подсчета выдачи результатов (всего 8 вариантов результата уже готовые конечно же)
Этот алгоритм нужно привязать к тесту
*JS часть:
Сделать чтоб юзеру если не выбран не один вариант ответа писало "Выберите вариант ответа"
А в конце если в поле ввели неверный СМС-код, писало "Не верный код"
*Cookie часть
Запоминание браузером юзера что он выбрал и на какой этапе (вопросе) теста он остановился, после рефреша или закрытие\открытия страницы
*Там где звездочка возле Частей ТЗ имеются готовые решения который просто нужно внедрить имейте это в виду при анализе примерного бюджета
Жду предложений.
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