Сверстать готовый тест (js + div + php + cookie)

*DIV часть:

Есть тест в doc необходимо сверстать в div (по очередный вывод вопроса и вариантов ответа)

В таком виде:

Вопрос 1 из 40:

* а) 1 вариант

* б) 2 вариант

* в) 3 вариант

* 7) 4 вариант

* - radio button

[Кнопка следующий вопрос.]

В конце на последнем вопросе как обычно *поле для кода" и кнопка [Получить результат]

PHP Часть:

Иметься простой (!) готовый схематический алгоритм подсчета выдачи результатов (всего 8 вариантов результата уже готовые конечно же)

Этот алгоритм нужно привязать к тесту

*JS часть:

Сделать чтоб юзеру если не выбран не один вариант ответа писало "Выберите вариант ответа"

А в конце если в поле ввели неверный СМС-код, писало "Не верный код"

*Cookie часть

Запоминание браузером юзера что он выбрал и на какой этапе (вопросе) теста он остановился, после рефреша или закрытие\открытия страницы

*Там где звездочка возле Частей ТЗ имеются готовые решения который просто нужно внедрить имейте это в виду при анализе примерного бюджета

Жду предложений.