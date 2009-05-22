Два несложных online калькулятора

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Калькулятор на ява скрипте

Необходимо доработать один, и по его примеру, создать другой калькулятор расчета стоимости перевозки мебели

Исходный код калькулятора необходимо взять отсюда http://www.cargo-avto.ru/services/transportation-piano/

Это собственно и исходный есть черновик, просто его следует дополнить несколькими элементами: см. ТЗ

Второй калькулятор аналогично первому, опять таки с учетом ТЗ.

Дополнительные условия:

Сроки: желательно не более суток

Оплата: wmz

Результат работы: кусок html кода вставленный в страницу

HTML
16 лет назад
pasechnik
Артем 
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Rondmeo
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Rondmeo
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад