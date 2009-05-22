Здравствуйте, нужен специалист по Bitrix. Нужно сделать выбор каталога. пример http://all-hotels.ru/index.ru.html?kk=911af23f43 Т.е. при выборе региона выходит отель. то что в регионе. а мне нужна такая система, только штук4. специалность ...
Работа с SocialEngine 3.15
Нужно сделать следующее:
1) Нужен русский язык 100%
2)Приделать систему оплаты через sms, WM мерчант, ЯндексДеньги с возможностью отключения и включения любого вида оплаты. Не знаю есть ли такое готовое или нет, если есть готовое то тем лучше возможно подойдет.
3) Прикрутить готовый html шаблон
Указывайте цену и сроки, все предложения без указания цены и сроков не рассматриваются.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Здравствуйте, уважаемые ! Помогите за не большое вознаграждение справиться с такой ошибкой Table 'biotema_biotema.dle_stat' doesn't exist можно посмотреть здесь http://biotema.ru/Завершен16 лет назад
Текущая ситуация - http://www.canadabicycleparts.com/store/catalog/wp.php. Wordpress интегрирован через iframe. хотелось бы чтобы страницы wordpress были доступны не внутри iframe а как отдельные страницы. Для таких страниц должны показываться архивы Wordpress вместо категорий продуктов ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходим второй рсс канал для экспорта в яндекс.новости (отдельный). Так-же было бы неплохо если сделать возможным при добавлении новости указать галочкой что данная новость будет для яндекс.новости. Стандартный как бы подходит, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Защита для файлов SWF от воровства с сайта. Приветствуется любой надежный способ. Писать лучше в Асю 42 пять 197 четыре 62.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
*DIV часть: Есть тест в doc необходимо сверстать в div (по очередный вывод вопроса и вариантов ответа) В таком виде: Вопрос 1 из 40: ...Завершен16 лет назад
Как по ссылке - http://adverico.ru/prewiew/menu.html изображения - пнг 24 с полупрозрачностью, должны нормально отображаться во всех браузерах. На выходе неужен див, который можно без обработки поместить в верстку ...Завершен16 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужен человек для выполнения ряда небольших доработок движка LS. Оплата 50 вмз. Задание срочное, нужно сделать за сегодня-завтра. Оставляйте сразу icq, обязательно указываете, имеете ли опыт работы с ...Закрыт16 лет назад
Требуется разработать или вытянуть с этого сайта http://www.elcats.ru/ford/Default.asp?uid=2BBD9D0B-B448-4932-99D6-643EB1A1554E& , часть каталога по запчастям Ford, интересуют только две марки Ford Focus I ( http://www.elcats.ru/ford/group.asp?catid=10 ) и Ford Focus II ( http://www.elcats.ru/ford/group.asp?catid=12 ) ...Завершен16 лет назад
- $650
Регулярное программирование (работы по ТЗ) существующих сайтов www.only4me.ru и www.panty.ru Сайsт построенs на 1С Битрекс. Работа по совершенствованию навигации, коррекция контента, написания скриптов по обработке базы данных.Работы по SEO. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад