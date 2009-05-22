Работа с SocialEngine 3.15

Нужно сделать следующее:

1) Нужен русский язык 100%

2)Приделать систему оплаты через sms, WM мерчант, ЯндексДеньги с возможностью отключения и включения любого вида оплаты. Не знаю есть ли такое готовое или нет, если есть готовое то тем лучше возможно подойдет.

3) Прикрутить готовый html шаблон

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