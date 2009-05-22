Интеграция интернет-магазина OsC и вКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки180 просмотров

Есть проект реализации возможности интеграции существующего интернет-магазина, на базе OsCommerce (Mysql + PHP), в интерфейс группы вКонтакте - то есть возможность того, чтобы приложение выкачивало товары из базы удаленной и делало заказ.

Хочется узнать насколько это реально и какой вариант возможен

MySQLPHP
16 лет назад
zhdankin
Павел 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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