Требуется скрипт обмена валют, но не разработка, а уже готовый проект, также уникальный дизайн, соответственно предложения принимаю только от серьёзных компаний. Пишите Ваши сроки и цены. Спасибо!
Доработать сайт
Задача:
Доработать сайт: www.mari-juana.net
1.Прикрепить форму почтового заказа на сайт
2.Прикрепить используемый шаблон к Jomla 1.5 используемую на хостинге,где лежит сайт.
3.Дать подробные инструкции,как пользоваться с Jomla(что б самостоятельно проводить наполнение контетом )
4.Можно подкоректировать немного дизайн
Требование к исполнителю:
1.Проживающий в Москве или МО,с возможностью личного контакта
Выбранный исполнитель
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