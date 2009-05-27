Доработать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок216 просмотров

Задача:

Доработать сайт: www.mari-juana.net

1.Прикрепить форму почтового заказа на сайт

2.Прикрепить используемый шаблон к Jomla 1.5 используемую на хостинге,где лежит сайт.

3.Дать подробные инструкции,как пользоваться с Jomla(что б самостоятельно проводить наполнение контетом )

4.Можно подкоректировать немного дизайн

Требование к исполнителю:

1.Проживающий в Москве или МО,с возможностью личного контакта

16 лет назад
kaljanov
Egor 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

infium
33 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$300
1 день
...Даже 10 с половиной балов...быстро,раньше установленного срока,объём выполненного превысил само ТЗ,сделано больше...лучше...быстрее...продолжаем сотрудничать с Александром
Приятно работать с заказчиком. Абсолютно адекватен. Сотрудничаем уже несколько лет.

Заявки фрилансеров

infium
33 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад