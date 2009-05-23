Необходимо разработать веб сервис, аналог 1ps.ru, только очень упрощенный вариант. Т.е. задача сервиса распространить размещенное объявление на сервисе на множество тематических сайтов. Количество сайтов ограничено - 45. Есть список сайтов. На сайтах поля не совпадают.

К дизайну нет никаких требований, должно быть аккуратно и просто.

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