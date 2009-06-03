Сайт психологического теста

Необходимо разработать сайт для проведения психологического эксперимента с фотографиями. Работа включает PHP-скрипты, обеспечивающие работу сайта, и БД.

Сайт состоит из публичной части и админки.

В публичной части:

1. При первом посещении сайта выводится регистрационная форма (имя, возраст, пол).

2. Далее в случайном порядке показываются загруженные в админке фотографии (не все, а случайная выборка, число фотографий задаётся в админке). Посетитель оценивает фотографии по заданному набору шкал. Результаты сохраняются в базу по каждому пользователю отдельно.

3. Выводится финальная страница (результаты эксперимента).

В админке:

1. Загружаются фотографии.

2. Вводятся названия 7-ступенчатых биполярных шкал, например:

молодой - - - - - - старый, между ними - RadioButton

3. Устанавливается число фотографии для выборки одному посетителю.

4. Выводится статистика (TXT, Excel) таблицами:

- По фотографиям (средние значения по каждой шкале; фотографии x шкалы).

- По посетителям (все данные + значения шкал).

Оплата по факту реализации после демонстрации на вашем хостинге.