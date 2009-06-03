Задача: Доработать сайт: www.mari-juana.net 1.Прикрепить форму почтового заказа на сайт 2.Прикрепить используемый шаблон к Jomla 1.5 используемую на хостинге,где лежит сайт. 3.Дать подробные инструкции,как пользоваться с Jomla(что ...
Сайт психологического теста
Необходимо разработать сайт для проведения психологического эксперимента с фотографиями. Работа включает PHP-скрипты, обеспечивающие работу сайта, и БД.
Сайт состоит из публичной части и админки.
В публичной части:
1. При первом посещении сайта выводится регистрационная форма (имя, возраст, пол).
2. Далее в случайном порядке показываются загруженные в админке фотографии (не все, а случайная выборка, число фотографий задаётся в админке). Посетитель оценивает фотографии по заданному набору шкал. Результаты сохраняются в базу по каждому пользователю отдельно.
3. Выводится финальная страница (результаты эксперимента).
В админке:
1. Загружаются фотографии.
2. Вводятся названия 7-ступенчатых биполярных шкал, например:
молодой - - - - - - старый, между ними - RadioButton
3. Устанавливается число фотографии для выборки одному посетителю.
4. Выводится статистика (TXT, Excel) таблицами:
- По фотографиям (средние значения по каждой шкале; фотографии x шкалы).
- По посетителям (все данные + значения шкал).
Оплата по факту реализации после демонстрации на вашем хостинге.
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