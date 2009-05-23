Доработка грабилки яндекс маркета

Есть скрипт

00z00.ru/v2/

написан с примененимем ажакса, сокетов еще чегото..

парсит страницы товаров и все результаты заносит в базу после чего может делать сателиты на осове шаблонов.

но чето херово работает генератор .... а точ нее не работает совсем ))

и хромает парсинг картинок.

кто сможет доработать и прикрутить туда прокси с возможностью юзанья через socks из текстового файла.

также проверить что и как парситься со страниц,

также проверить сохранение картинки с маркета (сейчас тоже не работает)

бюджет 50 баксов.

срок 1 день.

предоплаты нету. сроки жесткие

приоритет тем у кого отзывов и проектов много по пхп