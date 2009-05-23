Необходимо разработать веб сервис, аналог 1ps.ru, только очень упрощенный вариант. Т.е. задача сервиса распространить размещенное объявление на сервисе на множество тематических сайтов. Количество сайтов ограничено - 45. Есть список сайтов. На сайтах поля не совпадают. ...
Скрипт блог хостинга по Т3
Требуется разработать с 0 или собрать из нескольких скриптов (что проще) блог хостинг согласно Т3.
мини Т3:
дизайн задается 2 файлами header и footer
в header инклюдится файл menu
меню идет горизонтально.
меню состоит из кнопок:
index, блог, новости, список блогов, регистрация/выход
index:
слева новости сайта
под новостями последнии записи в блогах
справа авторизация пользователя
под авторизайцией топ 10 блогеров
под топ 10 место под баннер 240*400
вторая страница БЛОГ:
Доступна только если выполнена авторизация пользователя
На ней и будет блог
новости:
список всех новостей
список блогов:
В столбик название и описания блогов
Кто согласен на сумму прошу писать в приват.
Есть подборка скриптов которые могут реализовать задумку, просто нужно выбрать нужный и доработать согласно Т3.
Отвечу всем написавшим. Оплата после выполнения работы или по СБС
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