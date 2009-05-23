Скрипт блог хостинга по Т3

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки172 просмотра

Требуется разработать с 0 или собрать из нескольких скриптов (что проще) блог хостинг согласно Т3.

мини Т3:

дизайн задается 2 файлами header и footer

в header инклюдится файл menu

меню идет горизонтально.

меню состоит из кнопок:

index, блог, новости, список блогов, регистрация/выход

index:

слева новости сайта

под новостями последнии записи в блогах

справа авторизация пользователя

под авторизайцией топ 10 блогеров

под топ 10 место под баннер 240*400

вторая страница БЛОГ:

Доступна только если выполнена авторизация пользователя

На ней и будет блог

новости:

список всех новостей

список блогов:

В столбик название и описания блогов

Кто согласен на сумму прошу писать в приват.

Есть подборка скриптов которые могут реализовать задумку, просто нужно выбрать нужный и доработать согласно Т3.

Отвечу всем написавшим. Оплата после выполнения работы или по СБС

16 лет назад
Zellegius
Алексей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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