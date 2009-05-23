Парсинг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок747 просмотров

Есть готовые парсеры, один на перл (ямаркет), второй на php (магазин одежды и озон).. Они изначально настроены на парсинг товаров (фото, описание, цена) в ShopCMS. База товаров спарсенная с помощью них в ShopCMS была перенесена на другой движек (WebAsyst он же Script Shop). Сейчас нужно настроить существующие парсеры на выполнения следующих задач:

1. Периодический парсиг цен, чтобы поддерживать их актуальность. При этом не нагружая сервер, распределить парсинг по времени и колличеству запусков.

2. Выявление вновь появившихся товаров и их парсинг в магазин

Первостепенная задача – это обновление цен.

Второстепенная – добавление вновь появившихся товаров.

Скорее всего нужна многопоточность. Товаров много.

Укажите примерную цену работы.

PHPWebasyst
16 лет назад
rabotareferat
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
181 отзыв(-2)

Выбранный исполнитель

lucik
48 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
16 лет назад
$85
8 дней

Заявки фрилансеров

lucik
48 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
16 лет назад

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