Есть готовые парсеры, один на перл (ямаркет), второй на php (магазин одежды и озон).. Они изначально настроены на парсинг товаров (фото, описание, цена) в ShopCMS. База товаров спарсенная с помощью них в ShopCMS была перенесена на другой движек (WebAsyst он же Script Shop). Сейчас нужно настроить существующие парсеры на выполнения следующих задач:

1. Периодический парсиг цен, чтобы поддерживать их актуальность. При этом не нагружая сервер, распределить парсинг по времени и колличеству запусков.

2. Выявление вновь появившихся товаров и их парсинг в магазин

Первостепенная задача – это обновление цен.

Второстепенная – добавление вновь появившихся товаров.

Скорее всего нужна многопоточность. Товаров много.

Укажите примерную цену работы.