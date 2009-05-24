Найти ошибку загрузки сайта в IE (7,8)

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Завершен5 заявок171 просмотр

Сайт в IE 7 и 8 не грузится сразу или загружается при обновлении. Периодически выдает ошибки загрузки. Необходимо выяснить причину и устранить. Сайт на joomla 1.5

Joomla
16 лет назад
konstantinl
54 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$20
1 день
Спасибо Никита. Быстро и оперативно. Буду обращаться.
Четко и по делу! Приятно работать!

Заявки фрилансеров

A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад

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