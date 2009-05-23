Есть сайт http://alter-team.info/ к нему есть доделки: 1. Проверить регистрационные формы типов аккаунтов на соответствие ТЗ (наличие всех полей и т.п.) . Полностью созданы аккаунты для клиентов и переводчиков - но ...
Перенос сайта.
Здравствуйте. Необходимо перенести существующий сайт на другой движок.
Помимо этого нужно будет немного переработать структуру сайта, главную станицу и добавить новые модули.
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