Доделка сайта на Joomla 1.5

Есть сайт http://alter-team.info/

к нему есть доделки:

1. Проверить регистрационные формы типов аккаунтов на соответствие ТЗ (наличие всех полей и т.п.) . Полностью созданы аккаунты для клиентов и переводчиков - но их все равно нужно проверить. Не создавалась отдельная регистрационная форма для администраторов - ее нужно сделать

2. Дополнить список дисциплин, которые выбираются из выпадающего списка (значения содержаться в БД) + необходимо предусмотреть вывод в HTML не русского названия дисциплины, а языковой константы (потому что предполагается мультиязычность). Переводы названий дисциплин есть (файл был приложен).

3. Создать личные кабинеты пользователей (согласно ТЗ). Уже существует заготовка профиля пользователя типа "Клиент" (registered.php в шаблонах компонента com_users). Там же файлы для суперадминистратора (уже есть ссылки на страницу настроек)

4. Реализовать возможность выбора переводчика клиентом в процессе заказа. (процесс описан в ТЗ)

5. Прицепить Интеркассу для оплаты онлайн.

6. Процесс обсчета заказов (как для письменного, так и для устного переводов) полностью реализован. Необходимо проверить + сделать на основе этих форм две модификации: "Оценка письменного перевода" и "Оценка устного перервода". Отличие этих модификаций от полного процесса заказа - в том, что результаты рассчетов никуда не заносятся до тех пор, пока на последнем этапе клиент не нажмет "Оформить заказ".

7. Возможность печати финальной страницы заказа

8. Если клиент будет оплачивать банком - формировать счет-фактуру и отсылать ее в PDF-формате на email.

9. Процесс обработки заказов от разных типов клиентов.

и еще есть архив с ТЗ(если будет чтото непонятно). доработки - кабинет пользователя, 1 вид оплаты и пара мелочей.

в аську и на мыло не спамить.

без предоплаты - уже 2 человека брались, не доделали, хотя работы не так много.

Сроки - около недели.