Drupal - доработка проекта

Требуется доработать проект на базе Drupal 6.

В наличии имеется практически полностью завершенный и рабочий продукт, но есть пару десятков небольших исправлений и изменений по функциональности и верстке.

В теории работы дня на 2 дня full time.

Кому интересно - пишите, выдам подробности.

В качестве стоимости укажите цену вашей двух дневной работы, в качестве координат - ICQ или скайп.

Наличие готовых проектов на базе Drupal, а также опыта создания модулей и тем под Drupal обязательно.