Подкоректировать скрипт модального окна

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Завершен5 заявок130 просмотров

В общем проблема в то что есть простое модальное окно ... нужно сделать чтоб оно открывалось не при клике на ссылку ... а сразу при загрузке страницы ... скрипт закачен тут http://www.alena.fbdhost.com/ .. кто возьмется сделать если надо дам ФТП доступ

16 лет назад
mmmrrr
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

ITProf
38 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Евгению огромное спасибо ... сразу понял мою проблему ... решение по видимому было для него как профессионала простое ... поэтому он с меня за работу ничего не взял ... и выполнил в течении нескольких минут ....
Сотрудничеством доволен.

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ITProf
38 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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