Подкоректировать скрипт модального окна

В общем проблема в то что есть простое модальное окно ... нужно сделать чтоб оно открывалось не при клике на ссылку ... а сразу при загрузке страницы ... скрипт закачен тут http://www.alena.fbdhost.com/ .. кто возьмется сделать если надо дам ФТП доступ