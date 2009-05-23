Закрыть код флеш ролика (Что бы не редактировали)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки172 просмотра

Имеем флеш ролик нужно криптануть его код, что бы при декомпиле ролик не корректно раскладывался...

В общем нужна программа или советы...

У меня есть исходник и мне нужно что бы другие личности без исходника, ничего не смогли сделать...

Открытый код http://wmcasino.org/index.rar его нуно закрыть...

16 лет назад
SPEED2008
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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