Закрыть код флеш ролика (Что бы не редактировали)

Имеем флеш ролик нужно криптануть его код, что бы при декомпиле ролик не корректно раскладывался...

В общем нужна программа или советы...

У меня есть исходник и мне нужно что бы другие личности без исходника, ничего не смогли сделать...

Открытый код http://wmcasino.org/index.rar его нуно закрыть...