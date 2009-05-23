Простенький javascript

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Завершен3 заявки138 просмотров

Здраствуйте. Нужна Ваша помощь, написать мини-скрипт.

Есть форма:

Нужно: в поле №1 вводимться сумма, например 10.

В поле №2 нужно что бы сумма из поля №1 умножалась на мое число (например 2) и сразу выводился результат 20.

Пишите в асю: 495553033

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16 лет назад
oleksiychuk
Владимир 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

Amf1k
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$1
1 день
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Amf1k
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
16 лет назад