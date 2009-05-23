Срочно исправить форум

Нужно сделать клон приложения под социальную сеть Вконтакте. В идеале исполнитель должен иметь в своём портфолио созданные им приложения для Вконтакте. Также, исполнитель должен обладать опытом "прикручивания" платёжных систем WM и ЯД к ...