Заполнение веб форм в цикле - авторизация, регистрация на сайтах, вытаскивание данных из массива, поиск переменной на странице, проверка наличия профиля
Проект знакомств
Скрипт знакомст работающий через СМС билинг.
Что видит изер
Абонент отпровляет на короткий номер текст, наш скрипт обрабатывает и присылает ответ. Может существовать 2 варианта развития событий: 1. абонент отправил сообщение общее для всей системы, тогда наш скрипт должен отправить ответ отобрав его по региону абонента и полу абонента, противоположному того что указан в запросе. 2 абонент отпровляет не первое смс и оно адресное, напрявляется конкретному абоненту зарегистрированному в нашей системе и имеющему уникальный идонтефикатор.
Как это работает. Расмотрим на примере. было отправлено 2 смс от разных абонентов. смс 1 *girl orel Я симпатичная брюнетка, одна дома. смс 2 *mans orel Познакомлюсь с девушкой, симпатичной. смс 1 мы присвоим код *girl123, 2 смс мы присвоим код *mans123. Оба смс мы запишем и будем использовать далие. На 2 смс отправим ответ сотоящий (Для ответа *girl123 Я симпатичная брюнетка, одна дома) и соответственно так далие в перекрестном порядке.
Скрипт должен уметь обрабатывать смс если пропущены пробелы. Должен проверять номер скоторого отправлено смс. Должна быть реадолжны быть шаблоны, которые бдут отправлятся в случае если нечего реального неможем Реализованна отправка смс через шлюзы с подменой номера ого.
Должны быть реализованы сервисные команды, тапа разрешить добавление гомера к ответу, запретить добавление номера к ответу и прочие. Приложение должно легко маштабироваться и модернизироваться. Должен быть шаблон текста добовляемый в конец любого смс. Должны быть защита от атак и взлома. Все нюансы будут обсуждаться с выбраным разработчиком. Должна быть реализована админская част и часть пользовательская (несколько страниц визиток)
Подробное ТЗ получит выбраный исполнитель.
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