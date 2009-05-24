Проект знакомств

Скрипт знакомст работающий через СМС билинг.

Что видит изер

Абонент отпровляет на короткий номер текст, наш скрипт обрабатывает и присылает ответ. Может существовать 2 варианта развития событий: 1. абонент отправил сообщение общее для всей системы, тогда наш скрипт должен отправить ответ отобрав его по региону абонента и полу абонента, противоположному того что указан в запросе. 2 абонент отпровляет не первое смс и оно адресное, напрявляется конкретному абоненту зарегистрированному в нашей системе и имеющему уникальный идонтефикатор.

Как это работает. Расмотрим на примере. было отправлено 2 смс от разных абонентов. смс 1 *girl orel Я симпатичная брюнетка, одна дома. смс 2 *mans orel Познакомлюсь с девушкой, симпатичной. смс 1 мы присвоим код *girl123, 2 смс мы присвоим код *mans123. Оба смс мы запишем и будем использовать далие. На 2 смс отправим ответ сотоящий (Для ответа *girl123 Я симпатичная брюнетка, одна дома) и соответственно так далие в перекрестном порядке.

Скрипт должен уметь обрабатывать смс если пропущены пробелы. Должен проверять номер скоторого отправлено смс. Должна быть реадолжны быть шаблоны, которые бдут отправлятся в случае если нечего реального неможем Реализованна отправка смс через шлюзы с подменой номера ого.

Должны быть реализованы сервисные команды, тапа разрешить добавление гомера к ответу, запретить добавление номера к ответу и прочие. Приложение должно легко маштабироваться и модернизироваться. Должен быть шаблон текста добовляемый в конец любого смс. Должны быть защита от атак и взлома. Все нюансы будут обсуждаться с выбраным разработчиком. Должна быть реализована админская част и часть пользовательская (несколько страниц визиток)

Подробное ТЗ получит выбраный исполнитель.