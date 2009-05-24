Требуется написать модули подключения магазина ecshoprus.ru/ к платежным системам интеркасса (interkassa.com), PayPal, 2Checkout Ваши цены и сроки, пожалуйста.
Скрипт сайта знакомств + смс биллинг
Требуется уже ГОТОВОЕ решение для сайта интим знакомств с смс биллингом. Примеры sexinrussia.ru, tolkosex.com
Ссылки на примеры отправляйте в личку. Сразу указывайте цену. Если основан на коммерческом/бесплатном движке, пишите название движка.
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