Скрипт сайта знакомств + смс биллинг

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки204 просмотра

Требуется уже ГОТОВОЕ решение для сайта интим знакомств с смс биллингом. Примеры sexinrussia.ru, tolkosex.com

Ссылки на примеры отправляйте в личку. Сразу указывайте цену. Если основан на коммерческом/бесплатном движке, пишите название движка.

16 лет назад
nickz
40 лет
19 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров