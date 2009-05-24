Разработка движка сайта-каталога

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок237 просмотров

Необходимо разработать движок сайта-каталога для елементов имеющих ряд свойств (подобие - menu.ru).

Авторизация пользователей, обмен сообщениями, рейтинг (вычставление оценок) элементов, отзывы, яндекс.карты, поиск.

Верстка основных страниц есть. Есть основная часть базы. Уже что-то работает...

16 лет назад
keriy
43 года
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Kogor
Creator 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-1)
16 лет назад
$500
7 дней
Товарищ принял на себя обязательства. Иммитировал работу втечение почти 2х недель, а потом перестал отвечать. В итоге потеряно время. Категорически НЕ рекомендую! Будьте внимательны!

Заявки фрилансеров

Kogor
Creator 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-1)
16 лет назад