Здесь http://test.220v.kz/index.php/cPath/119_221?osCsid=5d71bddd6fbef3785c95c040fbb88d22 Опции просмотра: Только в наличии Все товары списком Требуется по умолчанию сделать включенную опцию Только в наличии. Сейчас по умолчанию стоит Опции ...
Парсер адресов
Нужно создать парсер адресов. Работка не сложная, подробности вышлю в личку.
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