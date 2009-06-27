Парсер адресов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок205 просмотров

Нужно создать парсер адресов. Работка не сложная, подробности вышлю в личку.

16 лет назад
SanchezBoy
Александр 
33 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Slepoi_Mag
Виктор 
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$100
3 дня
Всё выполнено на высшем уровне. Отличный исполнитель и не кусающиеся цены. Спасибо большое, будем сотрудничать ещё)
В процессе работы об Александре сложилось мнение, как о порядочном и честном человеке. Как заказчик четко излагает задачу и относится с пониманием к исполнителю. Спасибо и всегда готов продолжить сотрудничество! :)

Заявки фрилансеров

Slepoi_Mag
Виктор 
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад

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