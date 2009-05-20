Sorry for translit trebuetsya: online raschet stoimosti tura is neskolkih gorodov v silu nekotoryh obstoyatelstv na php nelzia, tolko client-side script, javascript podojdet, no obyazatelno variant cross-browser, to est ie, firefox, ...
Client-side parser
Mogu sdelat eto na php no po tehnicheskim prichinam nuzhen client-side script. Zhelatelno javascript.
Mozhno iframe kotoryj initiates php zapros i potom dannye php zaprosa soobschaet obratno na parent webpage. Iframe dolzhen menyat razmer v zavizimosti ot kolichestva dannyh i dliny resultatov. Cross-browser - ie, firefox, opera.
Na website partnerov est formy poiska, odna get, odna post, nuzhno initiate search na ih websites, vyparsit rezultat, vybrannuju optsiju zapisat v korzinu parent website. Korzina parent website na javascript.
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