Client-side parser

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Закрыт1 заявка195 просмотров

Mogu sdelat eto na php no po tehnicheskim prichinam nuzhen client-side script. Zhelatelno javascript.

Mozhno iframe kotoryj initiates php zapros i potom dannye php zaprosa soobschaet obratno na parent webpage. Iframe dolzhen menyat razmer v zavizimosti ot kolichestva dannyh i dliny resultatov. Cross-browser - ie, firefox, opera.

Na website partnerov est formy poiska, odna get, odna post, nuzhno initiate search na ih websites, vyparsit rezultat, vybrannuju optsiju zapisat v korzinu parent website. Korzina parent website na javascript.

JavaScriptPHP
16 лет назад
saez
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

renex
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

renex
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад

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