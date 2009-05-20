Граббер онлайн контента(любого)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок354 просмотра

Здравствуйте,Уважаемые! Понадобился граббер для онлайн контента(любого) .Надо чтобы граббил картинку и flv с сайтов на движке DLE , и выкладывал на моем (движок DLE) .Либо заточить вот этот dle-news-grabber под такие нужды.

С уважением к Вашей работе!

Всем спасибо! Пока потребность отпала!

С уважением к Вашей работе!

DLE
16 лет назад
vavalll
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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