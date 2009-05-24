Нужно написать движок для партнерской программы +

Приветствую, в общем нужно написать на php+MySQL движок для партнерской программы + движок сайта! Примеры того, что нужно сделать покажу(дам тех задания и тд...) + если цена не устроит можно договорится ;) нужен программист с опытом... Оставляем ваше icq , примеры работ или отзывы желательно!