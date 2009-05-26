Он лайн помощь с Joomla

Нужно настроить корректынй вывод adsence поиска от гугла на сайте через wrapper. Есть небольшая техническая проблемма которую нужно решить. (Работа с кодом)

Врема работы - сегодня после 2200 по Мосвке.

Прошу предлагать стоимость помощи.

Спасибо