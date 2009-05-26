Он лайн помощь с Joomla

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Завершен3 заявки170 просмотров

Нужно настроить корректынй вывод adsence поиска от гугла на сайте через wrapper. Есть небольшая техническая проблемма которую нужно решить. (Работа с кодом)

Врема работы - сегодня после 2200 по Мосвке.

Прошу предлагать стоимость помощи.

Спасибо

Joomla
16 лет назад
zulic
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

Varshevsky
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Очень доволен работой. Работа выполнена более чем на 100%. Учтены ВСЕ мои требования и предложены намного лучшие варианты. Продолжу работать на постоянной основе. Можете свободно вносить предоплату, человек знает свое дело !
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Заявки фрилансеров

Varshevsky
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад