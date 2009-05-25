Необходимо дороботать туристический сайт на базе Joomla, а именно сделать поиск (фильтр) по 3-4 заданым параметрам с выбором параметров из списка? Например: 1. Страна отдыха - выбор страны ...
Внести изменения в меню, Joomla 1.5.+ меню на ява
Внести изменения в меню, Joomla 1.5.
Сайт new-tc.ru
1) Верхнее меню в нем всё хорошо сейчас, но надо добавить подраздел, в разделе "сервисы", название "корпоративная телефония", добавить после структурированая кабельная сеть. и подсказать по возможности как туда добавлять.
http://www.new-tc.ru/korporativnaya_telefoniya.html
2) В этом же материале идет список ссылок внизу, его надо сохранить, причем с такими же ссылками (это для сео),
но материалы в старом движке, их надо скопировать и занести в джумлу, а в статье "корпоративная телефония", должны остаться те же ссылки но ссылаться уже не на html страницы а на страницы в движке.
Вот список страниц:
1. Корпоративная Телефония - уже есть, но надо просто оставить как есть!
2. Ваш оператор связи - http://www.new-tc.ru/telefon_v_ofis.html
3. Бизнес телефония - http://www.new-tc.ru/bizness_telefoniya.html
4. Ваш поставщик - http://www.new-tc.ru/postavshik.html
5. Офисная телефония - уже есть, но надо просто оставить как есть! - http://www.new-tc.ru/postavshik.html
6. Виртуальный офис - http://www.new-tc.ru/virt-ofis.html
7. Новая телефония. Многоканальный телефон - http://www.new-tc.ru/new-telefoniya.html
8. Организация телефонии - http://www.new-tc.ru/org-telefonii.html
9. Услуги телефонной связи - уже есть, но надо просто оставить как есть! -
http://www.new-tc.ru/Yslugi-tel-svyazi.html
9. IP телефония Офис вашей мечты - http://www.new-tc.ru/telefoniya-ofis.html
10. Услуги телефонии - http://www.new-tc.ru/yslugi-telefonii.html
11. Оператор телефонии - http://www.new-tc.ru/operator-telefonii.html
12. Телефония Москва - http://www.new-tc.ru/telefoniya-moskva.html
3. Переделать работу верхнего меню.
Сейчас меню верхнего уровня "Услуги", абонентам ит.д. не являются кнопками.
А надо чтобы являлись и все работало как сейчас но на "услуги", абоненты и т.д. нажимаешь и он бы показывал первый подраздел данной категории, т.е. если нажимаешь "сервисы", то он фиксируется на этом разделе и показывает раздел "телефония".
Это всё.
Сделать надо сегодня.
сумму прошу называть.
Писать сюда 358-355-189
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