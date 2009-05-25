Внести изменения в меню, Joomla 1.5.+ меню на ява

Внести изменения в меню, Joomla 1.5.

Сайт new-tc.ru

1) Верхнее меню в нем всё хорошо сейчас, но надо добавить подраздел, в разделе "сервисы", название "корпоративная телефония", добавить после структурированая кабельная сеть. и подсказать по возможности как туда добавлять.

http://www.new-tc.ru/korporativnaya_telefoniya.html

2) В этом же материале идет список ссылок внизу, его надо сохранить, причем с такими же ссылками (это для сео),

но материалы в старом движке, их надо скопировать и занести в джумлу, а в статье "корпоративная телефония", должны остаться те же ссылки но ссылаться уже не на html страницы а на страницы в движке.

Вот список страниц:

1. Корпоративная Телефония - уже есть, но надо просто оставить как есть!

2. Ваш оператор связи - http://www.new-tc.ru/telefon_v_ofis.html

3. Бизнес телефония - http://www.new-tc.ru/bizness_telefoniya.html

4. Ваш поставщик - http://www.new-tc.ru/postavshik.html

5. Офисная телефония - уже есть, но надо просто оставить как есть! - http://www.new-tc.ru/postavshik.html

6. Виртуальный офис - http://www.new-tc.ru/virt-ofis.html

7. Новая телефония. Многоканальный телефон - http://www.new-tc.ru/new-telefoniya.html

8. Организация телефонии - http://www.new-tc.ru/org-telefonii.html

9. Услуги телефонной связи - уже есть, но надо просто оставить как есть! -

http://www.new-tc.ru/Yslugi-tel-svyazi.html

9. IP телефония Офис вашей мечты - http://www.new-tc.ru/telefoniya-ofis.html

10. Услуги телефонии - http://www.new-tc.ru/yslugi-telefonii.html

11. Оператор телефонии - http://www.new-tc.ru/operator-telefonii.html

12. Телефония Москва - http://www.new-tc.ru/telefoniya-moskva.html

3. Переделать работу верхнего меню.

Сейчас меню верхнего уровня "Услуги", абонентам ит.д. не являются кнопками.

А надо чтобы являлись и все работало как сейчас но на "услуги", абоненты и т.д. нажимаешь и он бы показывал первый подраздел данной категории, т.е. если нажимаешь "сервисы", то он фиксируется на этом разделе и показывает раздел "телефония".

Это всё.

Сделать надо сегодня.

сумму прошу называть.

Писать сюда 358-355-189