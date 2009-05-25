Необходимо дороботать туристический сайт на базе Joomla, а именно сделать поиск (фильтр) по 3-4 заданым параметрам с выбором параметров из списка? Например: 1. Страна отдыха - выбор страны ...
Модули под CMS
Сделать несколько модулей под BigStreet CMS (http://bigstreet.ru/).
Оплата - по факту, любым удобным Вам способом.
Уже много раз обламывался с исполнителями, и очередной не собираюсь. И портфолио было (которое, как потом оказалось нарезано у других).
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