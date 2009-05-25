Модули под CMS

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок275 просмотров

Сделать несколько модулей под BigStreet CMS (http://bigstreet.ru/).

Оплата - по факту, любым удобным Вам способом.

Уже много раз обламывался с исполнителями, и очередной не собираюсь. И портфолио было (которое, как потом оказалось нарезано у других).

Не нравится - проходите мимо. Готовы сделать? Оставляйте заявку, пишите сумму и сроки, сделаете работу - честно получите ровно столько, сколько запросили в начале работы.

Настроен на долговременное сотрудничество. Хорошо выполните работу, без нареканий - приглашу на постоянную удаленную работу, т.к. проект не один.

16 лет назад
fm2002
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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