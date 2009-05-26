Скрипт к функции просмотра изображений

ЗАДАЧА: Необходимо написать ява скрипт для следующей функции:

В галерее сайта находится картинка большего размера, а под ней 4 маленьких. (см. приложение)

По обеим сторонам маленьких картинок должны быть помещены кнопки для прокручивания галереи. При нажатии на любую из них должна открываться в большом размере именно та, на которую произошло нажатие. Картинки находятся в одной папке.

Дополнительно к этому необходимо, чтобы при нажатии на эту картинку большего размера открывался лайтбокс со следующей функцией: прокручивание влево/вправо и закрытие лайтбокса.

Присылайте Ваши предложения с указанием стоимости и сроков выполнения прямо на:

Skype: sergey.o-praguesaints или ICQ: 589798499

Спасибо!

Сергей