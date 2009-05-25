Необходимо дороботать туристический сайт на базе Joomla, а именно сделать поиск (фильтр) по 3-4 заданым параметрам с выбором параметров из списка? Например: 1. Страна отдыха - выбор страны ...
Интернет-магазин (вёрстка+программинг)
Добрый день.
Нужно создать Интернет магазин.
Дизайн есть (PSD), нужно соответственно сверстать, написать движок и систему управления, забить первоначальную информацию.
Дизайн страниц и ТЗ в приложении
Бюджет 10 000р (яндексом), или в руки (если из Самары)
Работаем БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ, возможна поэтапная оплата (вёрстка, сайт, цмс, баги)
Хочу увидеть от вас ТУТ:
- Сроки!
- Стоимость (если согласны на меньше :) )
- Примеры похожих по функционалу сайтов вашего производства
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛНОСТЬЮ ОТПИСЫВЕМСЯ ТУТ, и стучим в аську (327692547)
P.S. Сообщения из серии "готов взяться, смотрите портфолио" игнорируются сразу....
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