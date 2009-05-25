Интернет-магазин (вёрстка+программинг)

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок307 просмотров

Добрый день.

Нужно создать Интернет магазин.

Дизайн есть (PSD), нужно соответственно сверстать, написать движок и систему управления, забить первоначальную информацию.

Дизайн страниц и ТЗ в приложении

Бюджет 10 000р (яндексом), или в руки (если из Самары)

Работаем БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ, возможна поэтапная оплата (вёрстка, сайт, цмс, баги)

Хочу увидеть от вас ТУТ:

- Сроки!

- Стоимость (если согласны на меньше :) )

- Примеры похожих по функционалу сайтов вашего производства

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛНОСТЬЮ ОТПИСЫВЕМСЯ ТУТ, и стучим в аську (327692547)

P.S. Сообщения из серии "готов взяться, смотрите портфолио" игнорируются сразу....

16 лет назад
dekcc
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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