Доработка каталога

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Закрыт10 заявок192 просмотра

Здравствуйте!

Требуется доработка каталога на сайте arklee.ru.

Сейчас каталог представляет одинаковые предметы мебели производства разных фабрик (например, диваны). Необходимо добавить возможность просмотра всей продукции определенной фабрики. На странице http://www.arklee.ru/fabrik/ представлены все фабрики. Требуется сделать так, чтобы при клике на конкретную фабрику открывалась вся ее продукция (и диваны, и столы, и стулья и т.д.).

Ждем Ваших предложений!

16 лет назад
katerina_metko
Екатерина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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