Правка сайта на 1-С Битриксе, кодить мало

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок219 просмотров

Есть сайт на 1-С Битрикс.

В целом задание простое.

Нужно кое-что с сайта убрать - раздел.

Добавить пару разделов.

Переименовать раздел...

Вообщем мелочи.

Плюс как идея нужно написать маленький модуль, нужно написать цену с модулем, и без.

(В ТЗ пункт третий).

Жду от вас цены, учитвая полное выполнение ТЗ, и выполнения ТЗ без пункта три.

ТЗ в приложении к проекту.

16 лет назад
Jhony
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Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ITProf
38 лет
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11 лет назад
16 лет назад
$100
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ITProf
38 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад