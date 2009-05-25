Правка сайта на 1-С Битриксе, кодить мало

Есть сайт на 1-С Битрикс.

В целом задание простое.

Нужно кое-что с сайта убрать - раздел.

Добавить пару разделов.

Переименовать раздел...

Вообщем мелочи.

Плюс как идея нужно написать маленький модуль, нужно написать цену с модулем, и без.

(В ТЗ пункт третий).

Жду от вас цены, учитвая полное выполнение ТЗ, и выполнения ТЗ без пункта три.

ТЗ в приложении к проекту.