Установка и настройка хорошего скрипта рассылок на сайт. либо вот этот посавить http://janicky.com/content/article_7.html , либо другой получше Основные требования: 1)Распределение базы е-мэйлов по категориям. 2)Возможность отправки ...
Создание копии справочного сайта
Необходимо разработать функционал справочного сайта, в котром будут:
-каталог организации;
-каталог вакансии и предложений;
-новостная колонка;
-доска объявлений;
Есть точный пример сайта, который необходимо сделать. Скину в личную почту.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Нужно Сделать Аналогичный сервис http://www.forgiato.com/build/ Нужен Функционал вот скрин функционала что нужен http://www.2ql.net/uploads/1243282774.jpg 1)Face 2)pin stripe 3) face line 4) и еще внутренний обод по цветам надо синий, зеленый, красный, белый,желтый, черный, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Есть сайт на 1-С Битрикс. В целом задание простое. Нужно кое-что с сайта убрать - раздел. Добавить пару разделов. Переименовать раздел... Вообщем мелочи. ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Сделать скрипт авто рассылки на сайт. Ваши предложения. В личку не писатьВеб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Есть плагин менюшки Q TREE MENU v3.2 ( посмотреть код можно тут: http://e107.ru/download.php?view.120 ), чтобы выпадающее подменю было внутри основного списка меню, а не перекрывало его.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется опытный программист RUBY для осуществления работы по завершению кодирования и переноса контента в интернет магазин, и его поддержку.....в случае успеха и по завершению работы предоставляется возможность в осуществлении еще 2 проектов (портала и web ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Требуется разработка аукциона и верстка существующего дизайна. За подробностями в аську 590595577. Тз будет высылаться тем кто по крайней мере понимает о чем идет речь.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно доделать сайт на магенто, а именно поставить до конца верстку. пишите в личку. Сроки горятВеб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $130
Необходимо нарисовать флеш и завязать ее с базой... вот аналог того что необходимо http://symptoms.webmd.com/symptomchecker.Оплата только по факту!Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте! Требуется доработка каталога на сайте arklee.ru. Сейчас каталог представляет одинаковые предметы мебели производства разных фабрик (например, диваны). Необходимо добавить возможность просмотра всей продукции определенной фабрики. На странице http://www.arklee.ru/fabrik/ представлены все фабрики. Требуется ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад