Создание копии справочного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт18 заявок311 просмотров

Необходимо разработать функционал справочного сайта, в котром будут:

-каталог организации;

-каталог вакансии и предложений;

-новостная колонка;

-доска объявлений;

Есть точный пример сайта, который необходимо сделать. Скину в личную почту.

16 лет назад
indikkk
Илья 
42 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров