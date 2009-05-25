Нужно Сделать Аналогичный сервис http://www.forgiato.com/build/

Нужен Функционал вот скрин функционала что нужен http://www.2ql.net/uploads/1243282774.jpg 1)Face 2)pin stripe 3) face line 4) и еще внутренний обод

по цветам надо синий, зеленый, красный, белый,желтый, черный, и вот что внизу цвет рядом с карбоном слева, вот такой

вот диски наши http://luxurywheels.ru/catalog.php?action=show&cat=81

заменить надо только на наши диски!