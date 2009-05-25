Добавить код сапы на сайт.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок162 просмотра

Нужно добавить код Сапы на сайт , либо показать как это делается.

Движок Шоп скрипт.

16 лет назад
bomberusss
Ддд 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Отличный человек. Не первый раз он меня выручает, как всегда всё грамотно и чётко. Попутно всё объяснил.
Очень позитивный и легкий в общении заказчик. Был рад оказать помощь и готов продолжить сотрудничество на поприще фриланса.

Заявки фрилансеров

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад