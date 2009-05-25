Сделать модуль или хак на DLE

Нужно сделать модуль (или хак) на ДЛЕ сайт. Суть - при добавления комментария пользователем должен отображаться флаг страны, из которой пользователь (по возможности и город - но необязательно).

Должно выглядеть примерно так как на скриншоте:

http://s48.radikal.ru/i119/0905/eb/637512b0f267.jpg