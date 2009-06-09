Залить базу из csv в bigstreet cms

У меня есть база в формате csv, ее необходимо залить в bigstreet cms, оформив каждую запись отдельным постом

Для этого нужно написать парсер и заинклюить файл с функциекй постинга выполнить собственно постинг

Между постингом выдерживать паузу в 10-30 минут (rnd)