Залить базу из csv в bigstreet cms

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок251 просмотр

У меня есть база в формате csv, ее необходимо залить в bigstreet cms, оформив каждую запись отдельным постом

Для этого нужно написать парсер и заинклюить файл с функциекй постинга выполнить собственно постинг

Между постингом выдерживать паузу в 10-30 минут (rnd)

16 лет назад
esupport
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Выбранный исполнитель

theb
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Отлично справился с заданием!

Заявки фрилансеров

theb
39 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
16 лет назад