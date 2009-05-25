Сделать ЧПУ для форума phpbbwap

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Здравствуйте.

Необходимо сделать ЧПУ для форума phpbbwap v6 ( http://phpbb-wap.ru/v6.htm).

Вроде был где-то модуль, если что, можете поставить его. И отключить SID`ы для гостей.

16 лет назад
esetnod
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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