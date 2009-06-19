Работа для спеца по верстке smarty

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок194 просмотра

Есть готовый движок. весь функционал пристутсвует. Все выглядит неаккуратно. Цель - привести портал к аккуратному виду. Сроки - 1 -2 дня. пожалуйста сразу указывайте стоимость.

16 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
12 часов назад

Выбранный исполнитель

Tutankhamun
Игорь 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$50
3 дня
Отличный исполнитель ! Всегда предлагает что то более интересное . И всегда старается сделать работу более качественно чем это требуется изначально ! Работать очень приятно !
Сотрудничаю не впервые с этим заказчиком. В очередной раз работа происходила конструктивно и без особых проблем

Заявки фрилансеров

Tutankhamun
Игорь 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад