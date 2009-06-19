Требуется ряд доработок компонента Joomla 1.0 VirtueMart. ТЗ во вложении. Интересует стоимость и сроки, предложения без цены не рассматриваются, опыт подобной работы обязателен. Предложения оставляйте только здесь.
Работа для спеца по верстке smarty
Есть готовый движок. весь функционал пристутсвует. Все выглядит неаккуратно. Цель - привести портал к аккуратному виду. Сроки - 1 -2 дня. пожалуйста сразу указывайте стоимость.
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