Игорь TutankhamunTutankhamun
Образование:
высшее
окончил в 2000 г. энергетический факультет Ростовского
государственного университета путей сообщения. специальность
"Электроснабжение (железнодорожный транспорт)"
диплом с отличием
Профессиональные сертификаты:
- Он-лайн сертификаты:
http://tests.specialist.ru/public.asp?uid=197236
Навыки в сфере информационных технологий:
- установка и настройка сетевых сервисов DNS, DHCP, Proxy, SMTP,
POP3/IMAP, CIFS (Samba), LDAP, HTTP(S), RDBМS
- настройка активного сетевого оборудования, монтаж активного и
пассивного сетевого оборудования;
- написание программ на языках C, C++, VBA, Perl, PHP, Java, Python
JavaScript, VBAScript, Lisp и др.;
- создание вэб-страниц, вэб-приложений.
- установка, настройка любого прикладного программного обеспечения
(текстовые редакторы, электронные таблицы, графические редакторы,
конструкторские программы и др.) и операционных систем Windows,
FreeBSD, Linux.
Знание языков:
- английский - чтение технических текстов, начальные навыки общения;
- немецкий - чтение и перевод со словарем.
Профиль StackOverflow
http://stackexchange.com/users/4079013/tutankhamun