Tutankhamun

Игорь Tutankhamun

 
45 летРоссия/Ростов-на-Дону
17 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Образование:

высшее

окончил в 2000 г. энергетический факультет Ростовского

государственного университета путей сообщения. специальность

"Электроснабжение (железнодорожный транспорт)"

диплом с отличием

Профессиональные сертификаты:

- Он-лайн сертификаты:

http://tests.specialist.ru/public.asp?uid=197236

Навыки в сфере информационных технологий:

- установка и настройка сетевых сервисов DNS, DHCP, Proxy, SMTP,

POP3/IMAP, CIFS (Samba), LDAP, HTTP(S), RDBМS

- настройка активного сетевого оборудования, монтаж активного и

пассивного сетевого оборудования;

- написание программ на языках C, C++, VBA, Perl, PHP, Java, Python

JavaScript, VBAScript, Lisp и др.;

- создание вэб-страниц, вэб-приложений.

- установка, настройка любого прикладного программного обеспечения

(текстовые редакторы, электронные таблицы, графические редакторы,

конструкторские программы и др.) и операционных систем Windows,

FreeBSD, Linux.

Знание языков:

- английский - чтение технических текстов, начальные навыки общения;

- немецкий - чтение и перевод со словарем.

Профиль StackOverflow

http://stackexchange.com/users/4079013/tutankhamun

PHPJavascriptPythonLinuxPerlFreeBSD
Отзывы заказчиков
3dkvartal
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Правка скрипта вывода карты
Работа на высоте: от оперативности до чистоты кода. Адекватная цена. Прекрасное знание своего дела/области. Я остался доволен.
Доволен работой с данным заказчиком. Задача небольшая, но для ее выполнения были оперативно предоставлены все необходимые данные. В течении выполнения задания заказчик был постоянно на связи. Оплата пришла без задержек. Очень рекомендую.
Ответный отзыв
soft4you
Дмитрий 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$30
7 баллов
8 лет назад
Надстройка над Яндекс.Картами
Исполнитель затянул со сроками но в конечном счете задачу решил.
Сотрудничеством с Дмитрием доволен
Ответный отзыв
evmaster
Евгений 
42 годаРоссия
20 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
83 отзыва
$160
10 баллов
14 лет назад
Персональный проект для Игоря Фролова
Все пункты проекта полностью исполнены и в отличном качестве, хоть это и заняло немного больше времени, чем мы ожидали.
В очередной раз состоялось успешное сотрудничество с Евгением. Несмотря на нарушение срока сдачи с моей стороны, вопрос был адекватно урегулирован. Как всегда не возникло проблем с уточнением деталей ТЗ и оплатой проекта.
Ответный отзыв
evmaster
Евгений 
42 годаРоссия
20 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
83 отзыва
$100
10 баллов
14 лет назад
Расширить функционал готового проекта на PHP
Очень проффесионально справился с задачей, расширил функционал по всем пунктам ТЗ, код чистый и рациональный. А также навел порядок во всех скриптах сайта, что очень порадовало.
Адекватный и корректный в общении заказчик. Четко ставит условия задачи. Проблем с оплатой нет
Ответный отзыв
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Глюк Ie7
Все как всегда безупречно ! Нашел проблему , которую не увидели 2 сотни программистов .))) Спасибо ! )
Как всегда удачное сотрудничество с данным заказчиком. Выполняю задачи данного заказчика регулярно. Проблем как правило никаких нет.
Ответный отзыв
Веб-программирование
15 отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга