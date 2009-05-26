Нужно перевести с Word в HTML

Есть инструкция по пользованию сайтом, она в формате WORD и у нее есть в начале содержание. Нужно перевести эту инструкцию в HTML формат в сохранением стиля (курсив ,жирный и т.д.) и выставлением якорей. Т.е. чтоб при нажатии на пункт в содержании перекидовало вниз к соответсвующему нажатому пункту.

Пример якорей http://subcontract.in.ua/page/questions.html

Картинки прикреплены тоже.

Нужно сделать все за сегодня.

От вас жду цену и номер ICQ обязательно.

ВОТ ССЫЛКА с исходниками. http://depositfiles.com/files/qz1r3kayv 3 Мб