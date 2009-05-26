Файлохранилише

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок413 просмотров

1.Нужно написать сайт(скрипт) хранилища файлов или по простому

файлообменник на подобие VIP-FILE.COM, на который заливку файлов

осуществляет только человек с правами администратора.В этот

файлсервер должна быть встроена система платной скачки файлов

обычными пользователмя интернета на подобие vip-file.com

Файлсервер должен поддерживать удаленную заливку файлов с

распространенных сервером (rapidshare.com, letitbit.net,

vip-file.com и т.п) с помощью премиум-аккаунтов.

Техническое задание на разработку файлообменника (файлового

архива) на подобии vip-file.com.

Данный файлообменник должен полностью повторять функционал такого

файлообменника как vip-file.com за исключением следующих моментов:

должна отсутствовать регистрация пользователей;

заливку файлов может осуществлять только пользователь с правами

администратора;

должна поддерживаться удаленная заливка файлов с таких

файлообменников как vip-file.com и letitbit.net посредством

имеющихся оплаченных аккаунтов этих сервисов. Также необходимо

предусмотреть смену платных аккаунтов при израсходовании лимита

скачки;

4) должна быть интегрирована система выбора оплаты скачивания

файлов такими методами:

- http://www.webmoney.ru/

- http://www.a1agregator.ru/main/tariff

- http://smscoin.com/info/worldwide/

- http://smsrate.ru/tarif.html

- создание объявлений, функция оптимизации базы данных,

- настройка максимального траффика для загрузки и

скачки файлов с автоматическим сбросом ограничений в

заданный вами период.

- Реклама при скачивании файла.

- Таймер загрузки файла

- Настройка максимального размера файлов в .htaccess.

- возможность админа просматривать информацию о

загруженных файлах, дату, размер, путь к файлу на

Вашей машине.

- Возможность загружать файлы до 20гигибайт одним

файлом

- Детальная статистика по файлам.

- вывод статистики по самым

популярным/последним/оцененным файлам,антилич,

- Время жизни файла на сервере

установка времени после которого файл будет

удалён.

- Максимальный траффик для одного пользователя при

покупке определеного премум акаунта

сроки хранения файлов не ограничены

необходимы API удаленной заливки файлов для использования

приложениями под Win32.

1. согласование дизайна Оплата за дизайн

- ДИзайн необходим минимальный, в строгих тонах

2. согласование функционала сайта

3. готовый сайт по заливке

16 лет назад
vipsss777
54 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

izhcom
Павел 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-5)
16 лет назад
$400
10 дней

Заявки фрилансеров

izhcom
Павел 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-5)
16 лет назад

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