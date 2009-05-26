Требуется доработка сайта - настройка пополнения личного счета (оплата в webmoney), добавить ротатор баннеров, поиск в админке... а также периодические изменения и дополнения в дальнейшем. Необходимо знание php-программирования и MySQL. ...
Файлохранилише
1.Нужно написать сайт(скрипт) хранилища файлов или по простому
файлообменник на подобие VIP-FILE.COM, на который заливку файлов
осуществляет только человек с правами администратора.В этот
файлсервер должна быть встроена система платной скачки файлов
обычными пользователмя интернета на подобие vip-file.com
Файлсервер должен поддерживать удаленную заливку файлов с
распространенных сервером (rapidshare.com, letitbit.net,
vip-file.com и т.п) с помощью премиум-аккаунтов.
Техническое задание на разработку файлообменника (файлового
архива) на подобии vip-file.com.
Данный файлообменник должен полностью повторять функционал такого
файлообменника как vip-file.com за исключением следующих моментов:
должна отсутствовать регистрация пользователей;
заливку файлов может осуществлять только пользователь с правами
администратора;
должна поддерживаться удаленная заливка файлов с таких
файлообменников как vip-file.com и letitbit.net посредством
имеющихся оплаченных аккаунтов этих сервисов. Также необходимо
предусмотреть смену платных аккаунтов при израсходовании лимита
скачки;
4) должна быть интегрирована система выбора оплаты скачивания
файлов такими методами:
- http://www.a1agregator.ru/main/tariff
- http://smscoin.com/info/worldwide/
- http://smsrate.ru/tarif.html
- создание объявлений, функция оптимизации базы данных,
- настройка максимального траффика для загрузки и
скачки файлов с автоматическим сбросом ограничений в
заданный вами период.
- Реклама при скачивании файла.
- Таймер загрузки файла
- Настройка максимального размера файлов в .htaccess.
- возможность админа просматривать информацию о
загруженных файлах, дату, размер, путь к файлу на
Вашей машине.
- Возможность загружать файлы до 20гигибайт одним
файлом
- Детальная статистика по файлам.
- вывод статистики по самым
популярным/последним/оцененным файлам,антилич,
- Время жизни файла на сервере
установка времени после которого файл будет
удалён.
- Максимальный траффик для одного пользователя при
покупке определеного премум акаунта
сроки хранения файлов не ограничены
необходимы API удаленной заливки файлов для использования
приложениями под Win32.
1. согласование дизайна Оплата за дизайн
- ДИзайн необходим минимальный, в строгих тонах
2. согласование функционала сайта
3. готовый сайт по заливке
Выбранный исполнитель
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