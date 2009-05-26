Разработкаи простой игры на флеш

Суть:

За N шагов человек должен принять N управленческих решений. Результат – число, равное полученной прибыли. Шаг – выбор (тыканье мышкой) в один из доступных для реализации проектов (открыть склад, построить завод). После нажатия, игроку показывается короткое «типо смешное» видео связанное с проектом, показывается обновленная прибыль и предлагается сделать следующий шаг.

Детали в приложении

Оплата: 300 за программинг и дизайн игры, 200 за рисование 10 анимированных объектов (склад, машина, и т.п.)

Срок - 1 июля (2 недели). Так как предыдущий исполнитель канул, кормив лишь обещаниями.

Пожалуйста, будьте готовы показать аналогичную работу в портфолио или ряд работ показывающих а) как вы или ваша команда рисует б) программирует