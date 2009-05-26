Раздел Видео

Раздел - как отдельный модуль встраиваемый в движок сайта.

Раздел должен содержать

1. Загрузка на сервер видео файлов с перекодировкой в .flv и созданием скриншота

Форматы доступные для загрузки

Windows Media Video(.avi)

.3GP (cell phones)

.AVI (windows)

.MOV (mac)

.MP4 (ipod/psp)

.MPEG

.FLV (adobe flash)

.SWF (shockwave flash)

.MKV (h.264)

2. Избранные ролики - Пользователь может добавить в свое Избранное понравившееся ролики и рекомендовать их другим посетителям

4. Рейтинги

Рейтинг по просмотрам (популярности)

Рейтинг по обсуждениям (наиболее комментируемые)

Рейтинг по оценкам (наибольшее количество голосов)

Рейтинг добавленных избранное

Новые ролики (страница с последними добавлениями)

Эти рейтинги в свою очередь сортируются по временни

5. Отправить другу (отправить ссылку на страницу с роликом на E-mail своего друга)

Отправка ссылки на страницу с роликом на E-mail, указав его имя и адрес.

6. Плейлист - пользователь может добавить ссылки на страницы с понравившимися ему роликами, чтобы иметь возможность просмотреть их позже.

7. Система тегов, по другому она называется "Метки".

8. Просмотр ролика осуществляется со страниц сайта через флеш-плеер.

Функции флеш плеера

1. Возможность проигрывания рекламного ролика перед основным роликом.

2. Голосование (выставление оценки)

3. Добавить ролик в избранное

4. Добавить ролик в плейлист

5. Возможность взять ссылки на ролик и код ролика

6. Отправить ссылку на страницу с роликом другу

7. По завершению проигрывания ролика в плеере показываются анонсы нескольких роликов (добавленых ранее в ту же категорию).

Подробнее по E-mail