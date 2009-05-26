Есть флеш галлерея на xml перевести на PHP и сделать админку результат интегрировать в Joomla работаем по системе, есть на что посмотреть, есть за что заплатить 128-474-525 ...
Раздел Видео
Раздел - как отдельный модуль встраиваемый в движок сайта.
Раздел должен содержать
1. Загрузка на сервер видео файлов с перекодировкой в .flv и созданием скриншота
Форматы доступные для загрузки
Windows Media Video(.avi)
.3GP (cell phones)
.AVI (windows)
.MOV (mac)
.MP4 (ipod/psp)
.MPEG
.FLV (adobe flash)
.SWF (shockwave flash)
.MKV (h.264)
2. Избранные ролики - Пользователь может добавить в свое Избранное понравившееся ролики и рекомендовать их другим посетителям
4. Рейтинги
Рейтинг по просмотрам (популярности)
Рейтинг по обсуждениям (наиболее комментируемые)
Рейтинг по оценкам (наибольшее количество голосов)
Рейтинг добавленных избранное
Новые ролики (страница с последними добавлениями)
Эти рейтинги в свою очередь сортируются по временни
5. Отправить другу (отправить ссылку на страницу с роликом на E-mail своего друга)
Отправка ссылки на страницу с роликом на E-mail, указав его имя и адрес.
6. Плейлист - пользователь может добавить ссылки на страницы с понравившимися ему роликами, чтобы иметь возможность просмотреть их позже.
7. Система тегов, по другому она называется "Метки".
8. Просмотр ролика осуществляется со страниц сайта через флеш-плеер.
Функции флеш плеера
1. Возможность проигрывания рекламного ролика перед основным роликом.
2. Голосование (выставление оценки)
3. Добавить ролик в избранное
4. Добавить ролик в плейлист
5. Возможность взять ссылки на ролик и код ролика
6. Отправить ссылку на страницу с роликом другу
7. По завершению проигрывания ролика в плеере показываются анонсы нескольких роликов (добавленых ранее в ту же категорию).
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